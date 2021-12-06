В Великобритании департамент правительства ошибочно перечислил женщине 775 тысяч фунтов

В Великобритании управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества ошибочно перечислило гражданке огромную сумму денег. На счет Хелен Питерс пришло 775 тысяч фунтов стерлингов.

По словам женщины, сначала было удивление, ведь это было похоже "на что-то из голливудского фильма". Однако впоследствии она поняла, что придется вернуть все непредвиденные прибыли. Однако уже потратила 20 000.

Читайте также Сорвал джекпот: экс-футболист АПЛ выиграл более миллиона долларов в лотерею

Журналисты узнали об этой ситуации и обратились в управление, чтобы провести расследование. Впоследствии удалось выяснить, что один из сотрудников допустил ошибку, пытаясь дать Питерс скидку за посылку.

В учреждении рассказали, что если бы не обращение, то, вероятно, на этот случай не обратили бы внимание вообще.

Женщина опасалась ответственности

Больше всего Хелен опасалась, что она понесет ответственность за умышленное хранение неправомерного кредита, когда получатель не "принял такие меры, которые являются разумными в этих обстоятельствах для обеспечения аннулирования кредита".

В управлении заявили, что они максимально будут способствовать тому, чтобы женщине ответственность не угрожала.

К теме Американец выиграл в лотерею уже третий большой джекпот за несколько лет: в чем его секрет



В Британии по ошибке перечислили женщине 775 тысяч фунтов / Фото The Guardian