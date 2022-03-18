Инструмент пропаганды Путина

Сначала они провели расследование о беспристрастности освещения в новостях российского вторжения в Украину.

К слову Насмотрелись пропаганды и попросят не кормить голубей: у россиян уже едет крыша

По результатам, регулятор заявил, что не считает RT "пригодным и подобающим" для получения лицензии на вещание в Великобритании.

Свобода слова – это то, что мы жестко охраняем в этой стране, и планка действий по вещателям справедливо установлена ​​очень высоко,

– сказали в Ofcom.

Регулятор также отметил новые законы в России, которые фактически криминализируют любую отходящую от государственного нарратива журналистику. То есть вторжение, по словам кремлевских приспешников, является просто "специальной военной операцией".

Следует отметить, что RT уже сняли с эфира в результате санкций, введенных в ЕС. Поэтому этот шаг Ofcom пока является в основном символическим.