Інструмент пропаганди Путіна

Спершу вони провели розслідування щодо неупередженості висвітлення в новинах російського вторгнення в Україну.

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За результатами, регулятор заявив, що не вважає RT "придатним і належним" для отримання ліцензії на мовлення у Великій Британії.

Свобода слова – це те, що ми жорстко охороняємо в цій країні, і планка дій щодо мовників справедливо встановлена дуже високо,

– сказали в Ofcom.

Регулятор також відзначив нові закони в Росії, які фактично криміналізують будь-яку журналістику, яка відходить від державного наративу. Тобто вторгнення, за словами кремлівських посіпак, є просто "спеціальною військовою операцією".

Варто зазначити, що RT вже зняли з ефіру в результаті санкцій, запроваджених в ЄС. Тому цей крок Ofcom поки що є здебільшого символічним.

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