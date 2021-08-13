В Великобритании произошла стрельба со многими жертвами: все, что известно

В городе Плимут на юге Англии вечером 12 августа произошла жуткая стрельба. Правоохранители сообщили о шести погибших.

В местной полиции предупредили СМИ не называть произошедшее терактом. Сами они употребляют словосочетание "инцидент с огнестрельным оружием".

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Шесть человек погибли в Плимуте в результате стрельбы: подробности

Примерно в 18:10 по местному времени полицию вызвали в район Кейхем города Плимут на юге Англии.

Впоследствии стало известно, что там произошла перестрелка, в которой погибли 3 женщины (одна из них скончалась в больнице), 2 мужчин и вероятный нападавший. Родственникам жертв уже сообщили о трагедии.

По словам одного из местных депутатов, среди убитых – ребенок 10 лет. Кроме того, есть много людей, которые попали в больницу с ранами.

Другой депутат заявил, что о терроризм речь не идет, поэтому СМИ не стоит употреблять этот термин.

Полиция же уверяет, что никаких поисков других подозреваемых не проводит.

Однако свидетелей просят не публиковать в соцсетях фото или видео с места событий, ведь расследование "инцидента с огнестрельным оружием" продолжается.

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В ночь 1 августа в Нью-Йорке случились сразу несколько стрельб – погибли 3 человека, еще 15 пострадали.

У здания Пентагона 3 августа в перестрелке погиб офицер полиции.

7 августа в Чикаго кто-то начал стрелять в полицейских из авто, в результате чего погибла офицерша.

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