Одежда и амуниция должны были быть переданы бойцам ВСУ, которые проходят обучение в рамках операции Interflex. По сообщению Минобороны Нидерландов, местная полиция уже расследует кражу.

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Как и когда произошел инцидент

Вещи были похищены еще на прошлой неделе из гражданского грузовика, который их перевозил, а соответствующее объявление ведомство сделало в понедельник. Ограбление произошло во время ночной остановки в Великобритании.

Разрезан тент грузового отделения грузовика. Впоследствии он был частично опустошен. Украинские военные проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex. Способствуют этому и голландские солдаты,

– отметили в Минобороны Нидерландов.

Полиция уже расследует этот инцидент, однако дальнейших подробностей в ведомстве пока не сообщили.

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