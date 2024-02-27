Одяг та амуніція мали бути передані бійцям ЗСУ, які проходять навчання в рамках операції Interflex, зокрема, за сприяння голландських солдатів. За повідомленням Міноборони Нідерландів, місцева поліція вже розслідує крадіжку.

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Як та коли стався інцидент

Речі були викрадені ще минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила, а відповідне оголошення відомство зробило у понеділок, 26 лютого. Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії.

Розрізано тент вантажного відділення вантажівки. Згодом його було частково спорожнено,

– зазначили у Міноборони Нідерландів.

Поліція вже розслідує цей інцидент, проте подальших подробиць у відомстві наразі не повідомили.

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