Одяг та амуніція мали бути передані бійцям ЗСУ, які проходять навчання в рамках операції Interflex, зокрема, за сприяння голландських солдатів. За повідомленням Міноборони Нідерландів, місцева поліція вже розслідує крадіжку.
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Як та коли стався інцидент
Речі були викрадені ще минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила, а відповідне оголошення відомство зробило у понеділок, 26 лютого. Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії.
Розрізано тент вантажного відділення вантажівки. Згодом його було частково спорожнено,
– зазначили у Міноборони Нідерландів.
Поліція вже розслідує цей інцидент, проте подальших подробиць у відомстві наразі не повідомили.
Яку допомогу Велика Британія надає Україні
- 12 січня стало відомо, що Велика Британія надасть найбільший єдиний пакет допомоги Україні від початку повномасштабної війни. Він розрахований на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Йдеться про додаткове обладнання ППО, протитанкову зброю, ракети далекого радіуса дії, снаряди.
- У британському уряді зазначили, що з 2,5 мільярда фунтів стерлінгів щонайменше 200 мільйонів буде витрачено для швидкої закупівлі та виробництва тисячі військових безпілотників для України. Йдеться про розвідувальні, ударні, а також морські БпЛА. Це надасть нашій державі ще більше можливостей для захисту українців та боротьби проти російських окупантів.
- Загалом британський прем'єр зазначив, що від початку війни його країна надала Україні допомоги майже на 12 мільярдів фунтів. Зеленський додав, що він упевнений в тому, що допомога Британії триватиме і надалі, в наступні роки.