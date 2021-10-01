Мужчина не просто смеялся над водителями в пробке, но и снимал все это на свой телефон. Соответствующие кадры он впоследствии опубликовал в своем тиктоке – они стали вирусными.

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Как британец троллил водителей

На видео видно, как британец едет верхом на лошади по тротуару. Он притормозил возле масштабного затора и начал громко исполнять импровизированную песню. "Очередь возле заправки, очередь возле заправки, очередь возле заправки, а я на коне", – напевал всадник. Он также обратил внимание на то, что его лошадь не нуждается в топливе. Мол, животное лучше полакомится морковкой.

Мужчина едет верхом на лошади посреди Лондона: смотрите видео

Этот ролик быстро разлетелся по сети. Его распространили, в частности в сообществе @funnyclubsmoments_. Там видео по состоянию на 1 октября набрало уже почти 6 миллионов просмотров. Пользователи сети оставляют под ним остроумные комментарии. Например, пишут "скажи мне, что ты британец, не говоря, что ты британец", и спрашивают, сколько лошадиных сил в его "транспорте".

Топливный кризис в Великобритании

В последнее время пробки вблизи АЗС – обычное явление для Великобритании. Все потому, что местные жители в панике из-за вероятного дефицита бензина. В стране набирает обороты кризис в сфере автоперевозок. Там не хватает водителей, которые могли бы перевозить различные товары. Не хватает примерно 100 тысяч водителей грузовиков.

Поэтому люди массово скупаются топливо – даже если для этого приходится ждать в очереди несколько часов. На фоне кризиса в стране увеличилось количество краж. Злоумышленники просверливают дыры в припаркованных автомобилях и выкачивают топливо прямо из баков. Из-за этого власти уже объявили о мобилизации военных.