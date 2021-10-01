Чоловік не просто глузував над водіями у заторі, але й знімав все це на свій телефон. Відповідні кадри він згодом опублікував у своєму тіктоці – воно стало вірусним.

Читайте також Рекордні розміри: британець зловив на вудочку 250-кілограмову акулу

Як британець тролив водіїв

На відео видно, як британець їде верхи на коні по тротуару. Він сповільнився біля масштабного затору й почав голосно виконувати імпровізовану пісню. "Черга біля заправки, черга біля заправки, черга біля заправки, а я на коні", – вигукував чоловік. Він також звернув увагу на те, що його кінь не потребує палива. Мовляв, тварина краще поласує морквиною.

Чоловік їде верхи на коні посеред Лондона: дивіться відео

Цей ролик швидко розлетівся мережею. Його поширили, зокрема у спільноті @funnyclubsmoments_. Там відео станом на 1 жовтня має вже майже 6 мільйонів переглядів. Користувачі мережі залишають під ним дотепні коментарі. Наприклад, пишуть "скажи мені, що ти британець, не кажучи, що ти британець", й питають, скільки кінських сил має його "транспорт".

Паливна криза у Великій Британії

Впродовж останнього часу затори поблизу АЗС – звичне явище для Великої Британії. Все тому, що місцеві жителі панікують через ймовірний дефіцит бензину. Адже у країні набирає обертів криза у сфері автоперевезень. Там не вистачає водіїв, які б могли транспортувати різні товари. Бракує приблизно 100 тисяч водіїв вантажівок.

Тож люди масово скуповуються пальне – навіть, якщо для цього доводиться чекати у черзі кілька годин. На тлі кризи у країні збільшилася кількість крадіжок. Зловмисники просвердлюють дірки в припаркованих авто й викачують дизель прямісінького з баків. Через це влада вже оголосила про мобілізацію військових.