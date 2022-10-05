Джеймс Клеверли – глава МИД Великобритании – заявил, что его страна никогда не признает незаконную аннексию части Украины. Великобритания будет поддерживать борьбу украинского народа за свою свободу до победы.

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Клеверли подчеркнул: если Запад перестанет поддерживать Украину, это станет сигналом для агрессора, что единство цивилизованного мира – хрупкое.

Поэтому Великобритания будет поддерживать Украину, пока трактор не потянет последний российский танк.

И если вы слушаете это выступление, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне прояснить: мы никогда не признаем аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма,

– заявил Клеверли.

Цивилизованный мир не признает псевдореферендумов

Россия устроила на временно оккупированных территориях Украины фарс, названный "референдумом". Однако, что бы там ни фантазировала себе страна-оккупантка, цивилизованный мир никогда не признает результаты так называемого "голосования". Украину будут поддерживать до победы над российскими оккупантами.

На все временно оккупированные территории вернется украинский флаг. Украина вернет свои территории.

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