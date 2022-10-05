Джеймс Клеверлі – глава МЗС Великої Британії – заявив, що його країна ніколи не визнає незаконної анексії частини України. Велика Британія підтримуватиме боротьбу українського народу за свою свободу аж до перемоги.

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Клеверлі наголосив: якщо Захід перестане підтримувати Україну, це стане сигналом для агресора, що єдність цивілізованого світу – крихка.

Тому Велика Британія підтримуватиме Україну аж доки трактор не потягне останній російський танк.

І якщо ви слухаєте цей виступ, пане Путіне або пане Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму,

– заявив Клеверлі.

Цивілізований світ не визнає псевдореферендумів

Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України фарс, який назвали "референдумом". Однак, що б там не фантазувала собі країна-окупантка, цивілізований світ ніколи не визнає результатів так званого "голосування". Україну підтримуватимуть до перемоги над російськими окупантами.

В усі тимчасово окуповані території повернеться український прапор. Україна поверне свої території.

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