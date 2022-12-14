Соответствующую подготовку пройдет группа из 90 украинских судей. Великобритания выделила на эту программу финансирование в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Первая группа судей уже прошла обучение

Первая группа судей посетила сессию в секретном месте в регионе на прошлой неделе. В ближайшие месяцы приедут другие.

Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.

Большинство военных преступников будут судить в Украине

  • Ожидается, что большинство судебных процессов по военным преступлениям России против Украины будут проводить именно в Украине наши судьи.
  • На этот момент осуждены 14 российских солдат. Первый судебный процесс прошел в мае.
  • Несмотря на это, в Украине уже зарегистрировано огромное количество дел из более чем 43 000 военных преступлений.
  • Все военные преступления расследуются в режиме реального времени, и каждый день их становится все больше.
  • К слову, Владимир и Елена Зеленские выступают за создание специального трибунала для российского руководства типа Нюрнбергского процесса.
  • Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование войны в Украине, но президентские супруги убеждены, что специальный трибунал мог бы расследовать более широкий круг преступлений.