Соответствующую подготовку пройдет группа из 90 украинских судей. Великобритания выделила на эту программу финансирование в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
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Первая группа судей уже прошла обучение
Первая группа судей посетила сессию в секретном месте в регионе на прошлой неделе. В ближайшие месяцы приедут другие.
Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.
Большинство военных преступников будут судить в Украине
- Ожидается, что большинство судебных процессов по военным преступлениям России против Украины будут проводить именно в Украине наши судьи.
- На этот момент осуждены 14 российских солдат. Первый судебный процесс прошел в мае.
- Несмотря на это, в Украине уже зарегистрировано огромное количество дел из более чем 43 000 военных преступлений.
- Все военные преступления расследуются в режиме реального времени, и каждый день их становится все больше.
- К слову, Владимир и Елена Зеленские выступают за создание специального трибунала для российского руководства типа Нюрнбергского процесса.
- Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование войны в Украине, но президентские супруги убеждены, что специальный трибунал мог бы расследовать более широкий круг преступлений.