Соответствующую подготовку пройдет группа из 90 украинских судей. Великобритания выделила на эту программу финансирование в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Первая группа судей уже прошла обучение

Первая группа судей посетила сессию в секретном месте в регионе на прошлой неделе. В ближайшие месяцы приедут другие.

Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.

Большинство военных преступников будут судить в Украине