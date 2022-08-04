Решение поддержал министр финансов Британии Надим Захави. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей .

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Великобритания предоставит Украине новую помощь

Надхим Захави обратился к коллегам по кабинету министров с письмом, в котором предложил временную поддержку кредитных линий, позволяющих британским экспортерам помочь защитить и восстановить Украину,
– говорится в сообщении.

Также известно, что Надхим Захави в письме министру международной торговли Анне-Мари Тревельян отметил, что поддерживает запрос на кредитные средства, предоставленные UK Export Finance (UKEF). Речь идет о 3 миллиардах фунтов.

По данным прессы:

  • в письме к госпоже Тревельян, копия которого была направлена в Минобороны, МИД и на Даунинг-стрит, 10, Захави сказал, что считает: "Важным, чтобы мы продолжали поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировали нашу веру в будущее Украины";
  • 2,3 млрд фунтов стерлингов должны быть использованы для финансирования военных контрактов. Остальные 700 миллионов фунтов стерлингов – на проекты восстановления.

Более того, известно, что сам Надим Захави играл активную роль в продвижении соглашения с момента вступления в должность несколько недель назад.

Кратко о последней помощи Украине

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