Рішення підтримав міністр фінансів Британії Надім Захаві. Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів, що Британія невдовзі передасть Україні кілька військових кораблі.

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Британія надасть Україні нову допомогу

Надхім Захаві звернувся до колег по кабінету міністрів із листом, у якому запропонував тимчасову підтримку кредитних ліній, які дозволяють британським експортерам допомогти захистити та відновити Україну,
– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що Надхім Захаві у листі міністру міжнародної торгівлі Анне-Марі Тревельян зазначив, що підтримує запит на кредитні кошти, надані UK Export Finance (UKEF). Мовиться про 3 мільярди фунтів.

За даними преси:

  • в листі до пані Тревельян, копія якого була спрямована до Міноборони, МЗС та на Даунінг-стріт, 10, Захаві сказав, що вважає: "Важливим, щоб ми продовжували підтримувати уряд України всіма можливими способами та демонстрували нашу віру у майбутнє України";
  • 2,3 мільярда фунтів стерлінгів мають бути використані для фінансування військових контрактів. Решта 700 мільйонів фунтів стерлінгів – на проєкти відбудову.

Ба більше, відомо, що сам Надім Захаві відігравав активну роль просуванні угоди з моменту вступу на посаду кілька тижнів тому.

Коротко про останню допомогу Україні

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