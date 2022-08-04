Рішення підтримав міністр фінансів Британії Надім Захаві. Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів, що Британія невдовзі передасть Україні кілька військових кораблі.
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Британія надасть Україні нову допомогу
Надхім Захаві звернувся до колег по кабінету міністрів із листом, у якому запропонував тимчасову підтримку кредитних ліній, які дозволяють британським експортерам допомогти захистити та відновити Україну,
– мовиться у повідомленні.
Також відомо, що Надхім Захаві у листі міністру міжнародної торгівлі Анне-Марі Тревельян зазначив, що підтримує запит на кредитні кошти, надані UK Export Finance (UKEF). Мовиться про 3 мільярди фунтів.
За даними преси:
- в листі до пані Тревельян, копія якого була спрямована до Міноборони, МЗС та на Даунінг-стріт, 10, Захаві сказав, що вважає: "Важливим, щоб ми продовжували підтримувати уряд України всіма можливими способами та демонстрували нашу віру у майбутнє України";
- 2,3 мільярда фунтів стерлінгів мають бути використані для фінансування військових контрактів. Решта 700 мільйонів фунтів стерлінгів – на проєкти відбудову.
Ба більше, відомо, що сам Надім Захаві відігравав активну роль просуванні угоди з моменту вступу на посаду кілька тижнів тому.
Коротко про останню допомогу Україні
- Британська міністерка закордонних справ Елізабет Трасс, яка прагне стати прем'єром, заявила, що буде Україні найбільшим другом. Вона анонсувала збільшення військової допомоги Україні.
- Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз спрямував Україні 1 мільярд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш вже зарахований на рахунок НБУ.
- Окрім того, ЄС погодив новий транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро.
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