Рішення підтримав міністр фінансів Британії Надім Захаві. Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів, що Британія невдовзі передасть Україні кілька військових кораблі.

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Британія надасть Україні нову допомогу

Надхім Захаві звернувся до колег по кабінету міністрів із листом, у якому запропонував тимчасову підтримку кредитних ліній, які дозволяють британським експортерам допомогти захистити та відновити Україну,

– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що Надхім Захаві у листі міністру міжнародної торгівлі Анне-Марі Тревельян зазначив, що підтримує запит на кредитні кошти, надані UK Export Finance (UKEF). Мовиться про 3 мільярди фунтів.

За даними преси:

в листі до пані Тревельян, копія якого була спрямована до Міноборони, МЗС та на Даунінг-стріт, 10, Захаві сказав, що вважає: "Важливим, щоб ми продовжували підтримувати уряд України всіма можливими способами та демонстрували нашу віру у майбутнє України";

2,3 мільярда фунтів стерлінгів мають бути використані для фінансування військових контрактів. Решта 700 мільйонів фунтів стерлінгів – на проєкти відбудову.

Ба більше, відомо, що сам Надім Захаві відігравав активну роль просуванні угоди з моменту вступу на посаду кілька тижнів тому.

Коротко про останню допомогу Україні

Британська міністерка закордонних справ Елізабет Трасс, яка прагне стати прем'єром, заявила, що буде Україні найбільшим другом. Вона анонсувала збільшення військової допомоги Україні.

Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз спрямував Україні 1 мільярд євро виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш вже зарахований на рахунок НБУ.

Окрім того, ЄС погодив новий транш військової допомоги Україні на 500 мільйонів євро.

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