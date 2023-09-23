Сообщается, что в переговорах брали ключевые представители Кремля. Их фамилии пока не раскрывают.
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Встречи проходили в рамках закулисных дипломатических усилий. Дипломаты встречались в Вене, а также в Нью-Йорке.
Отмечали, что дискуссии продолжались вокруг:
- проблем безопасности;
- дефицита зерна;
- ядерной безопасности.
Один из участвовавших в переговорах дипломатов подчеркнул, что переговоры не направлены на дипломатическое разрешение конфликта.
Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине… Мы ни в коем случае не делим части страны или не заключаем мирных соглашений, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой,
– говорится в сообщении.
Великобритания заявила, что Украина – побеждает
Тони Радакин – начальник штаба обороны Великобритании – прокомментировал ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что Украина уже побеждает, а Россия проигрывает.
Радакин подчеркнул, что воины ВСУ успешно освобождают временно оккупированные территории. Тем временем мировое сообщество оказывает на Россию экономическое и дипломатическое давление.