Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин в своем интервью заявил, что Украина побеждает в войне, а Россия проигрывает. По его словам, Украина успешно возвращает себе временно оккупированные территории.

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Целью России было взять Украину под контроль

Тони Радакин отметил, что Украина уже вернула себе контроль над 50% захваченных Россией земель.

Украина побеждает, потому что целью России было подчинить Украину и поставить ее под свой контроль. Этого не произошло и никогда не произойдет, и потому Украина побеждает,

– заявил адмирал.

Он также подчеркнул, что мировое сообщество оказывает на Россию экономическое и дипломатическое давление. Теперь государство-агрессорка платит ощутимую цену за то, что "нарушило правила".

Россия осталась почти без партнеров

Начальник штаба обороны Великобритании добавил, что попытки Владимира Путина заключить Альянс с Северной Кореей свидетельствуют о том, что российский диктатор находится в "состоянии отчаяния".

По его словам, это показывает, что в России осталось очень мало партнеров. Этот альянс является "отражением катастрофической ошибки, которую совершила Россия, когда начала полномасштабное вторжение в Украину".

Кроме того, это также отражает внутреннюю ситуацию в России.

"Вы должны смотреть на тот факт, что российская экономика находится под давлением, санкции оказывают большое влияние. У нее нет ряда международных партнеров. Она потеряла полмиллиона сбежавших из страны людей. Есть еще по крайней мере миллион тех, кто хочет покинуть страну", – подчеркнул адмирал.

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