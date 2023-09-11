Начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін у своєму інтерв'ю заявив, що Україна перемагає у війні, а Росія – програє. За його словами, Україна успішно повертає собі тимчасово окуповані території.

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Метою Росії було взяти Україну під контроль

Тоні Радакін зазначив, що Україна вже повернула собі контроль над 50% захоплених Росією земель.

Україна перемагає, тому що метою Росії було підкорити Україну і поставити її під свій контроль. Цього не сталося і ніколи не станеться, і тому Україна перемагає,

– заявив адмірал.

Він також наголосив, що світова спільнота чинить на Росію економічний та дипломатичний тиск. Тепер держава-агресорка платить відчутну ціну за те, що "порушила правила".

Росія лишилась майже без партнерів

Начальник штабу оборони Великобританії додав, що намагання Владіміра Путіна укласти Альянс з Північною Кореєю свідчить про те, що російський диктатор перебуває у "стані відчаю".

За його словами, це показує те, що у Росії залишилось дуже мало партнерів. Цей альянс є "відображенням катастрофічної помилки, яку зробила Росія, коли почала повномасштабне вторгнення в Україну".

Крім цього, це також відображає внутрішню ситуації в Росії.

"Ви повинні дивитися на той факт, що російська економіка перебуває під тиском, санкції мають великий вплив. У неї немає низки міжнародних партнерів. Вона втратила півмільйона людей, які втекли з країни. Є ще принаймні мільйон тих, хто хоче покинути країну", – підкреслив адмірал.

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