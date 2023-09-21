Год назад в России мобилизовали около 300 тысяч российских резервистов и призвали на войну против Украины, которые теперь обязаны служить до конца войны. Вероятно, поэтому вражеская армия вовсе не имеет мотивации.
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У россиян низкий моральный дух
Недавно глава комитета госдумы России по обороне Андрей Картаполов сказал, что мобилизованные обязаны служить до конца "специальной военной операции".
Он признал сложную ситуацию на фронте и заявил, что ротация из зоны боевых действий невозможна.
Отсутствие регулярных ротаций подразделений вне боевого дежурства является, вероятно, одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян,
– говорится в сообщении.
Также после начала полномасштабного вторжения русская армия не способна проводить учения высокого уровня.
Ситуация на фронте: последние новости
- Ситуация на фронте очень сложна, и это необходимо понимать. Президент Владимир Зеленский в интервью отметил, что наши военные владеют инициативой. В то же время президент отметил, что " контрнаступление не очень быстрое Несмотря на это, подчеркнул глава государства, важен тот факт, что наши защитники ежедневно продвигаются и освобождают территорию от врага.
- Американское издание The New York Times, ссылаясь на украинских бойцов, сообщило, что ВСУ расширяют контрнаступление на Юге и уже подошли ко второй линии обороны врага. Но сейчас ситуация на фронте может быть даже более сложной, чем раньше. Об этом заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, отметив, что не согласен с тем, что в настоящее время Вооруженные Силы Украины на второй линии обороны россиян.
- Силы обороны мощно уничтожают противника в Запорожском направлении. Чтобы стабилизировать ситуацию, Россия перебрасывает сюда элитные десантно-штурмовые войска. Скорее всего, эти подразделения укомплектованы не полностью. Военный обозреватель Денис Попович пояснил, что батальоны иногда недоукомплектованы на 30% - 50%.