Великобритания наложила санкции на 14 россиян: список
Великобритания ввела санкции против 14 россиян в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Их подозревают в преступной схеме.
Источник:МИД Великобритании
Выяснили, что в 2007 году организованная преступная группировка могла быть причастна к серьезной коррупции. Вероятно, они незаконно присвоили российскую государственную собственность на сумму до 230 миллионов долларов.
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Что предусматривала схема
Злоумышленники использовали сложную схему, включающую фальсификацию налоговых льгот.
В Лондоне утверждают, что о существовании этой схемы узнал финансист Сергей Магнитский. В 2008 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов, а в 2009 он умер в больнице СИЗО "Матросская тишина".
Санкционный список:
- Павел Карпов,
- Елена Химин,
- Дмитрий Клюев,
- Артем Кузнецов,
- Юлия Майорова,
- Андрей Павлов,
- Ольга Степанова,
- Олег Уржумцев.
- Станислав Гордиевский,
- Геннадий Плаксин,
- Владлен Степанов,
- Виктор Маркелов,
- Вячеслав Хлебников,
- Алексей Шешеня.
Активы этих россиян заморозят на территории Великобритании. Въезд в страну им тоже запретят.
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