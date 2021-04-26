Великобритания ввела санкции против 14 россиян в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Их подозревают в преступной схеме.

Выяснили, что в 2007 году организованная преступная группировка могла быть причастна к серьезной коррупции. Вероятно, они незаконно присвоили российскую государственную собственность на сумму до 230 миллионов долларов.

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Что предусматривала схема

Злоумышленники использовали сложную схему, включающую фальсификацию налоговых льгот.

В Лондоне утверждают, что о существовании этой схемы узнал финансист Сергей Магнитский. В 2008 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов, а в 2009 он умер в больнице СИЗО "Матросская тишина".

Санкционный список:

Павел Карпов,

Елена Химин,

Дмитрий Клюев,

Артем Кузнецов,

Юлия Майорова,

Андрей Павлов,

Ольга Степанова,

Олег Уржумцев.

Станислав Гордиевский,

Геннадий Плаксин,

Владлен Степанов,

Виктор Маркелов,

Вячеслав Хлебников,

Алексей Шешеня.

Активы этих россиян заморозят на территории Великобритании. Въезд в страну им тоже запретят.

Обратите внимание! США 15 апреля также ввели новые санкции против России. Это сделали из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году. Таким образом ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также – 6 российских технологических компаний.