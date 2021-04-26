Велика Британія ввела санкції проти 14 росіян в рамках ініціативи щодо боротьби з корупцією. Їх підозрюють у злочинній схемі.

З'ясували, що у 2007 році організоване злочинне угруповання могло бути причетне до серйозної корупції. Ймовірно, вони незаконно привласнили російську державну власність на суму до 230 мільйонів доларів.

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Що передбачала схема

Зловмисники використовували складну схему, що включає фальсифікацію податкових пільг.

У Лондоні стверджують, що про існування цієї схеми дізнався фінансист Сергій Магнітський. У 2008 році його звинуватили в ухилянні від сплати податків, а у 2009 він помер в лікарні СІЗО "Матроська тиша".

Санкційний список:

Павло Карпов,

Олена Хімін,

Дмитро Клюєв,

Артем Кузнєцов,

Юлія Майорова,

Андрій Павлов,

Ольга Степанова,

Олег Уржумцев.

Станіслав Гордієвський,

Геннадій Плаксін,

Владлен Степанов,

Віктор Маркелов,

В'ячеслав Хлєбніков,

Олексій Шешеня.

Активи цих росіян заморозять на території Великої Британії. В'їзд в країну їм теж заборонять.

Зверніть увагу! США 15 квітня також ввели нові санкції проти Росії. Це зробили через втручання Росії у вибори США у 2020 році. Таким чином обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також – 6 російських технологічних компаній.