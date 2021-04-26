Велика Британія наклала санкції на 14 росіян: перелік
Велика Британія ввела санкції проти 14 росіян в рамках ініціативи щодо боротьби з корупцією. Їх підозрюють у злочинній схемі.
Джерело:МЗС Великої Британії
З'ясували, що у 2007 році організоване злочинне угруповання могло бути причетне до серйозної корупції. Ймовірно, вони незаконно привласнили російську державну власність на суму до 230 мільйонів доларів.
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Що передбачала схема
Зловмисники використовували складну схему, що включає фальсифікацію податкових пільг.
У Лондоні стверджують, що про існування цієї схеми дізнався фінансист Сергій Магнітський. У 2008 році його звинуватили в ухилянні від сплати податків, а у 2009 він помер в лікарні СІЗО "Матроська тиша".
Санкційний список:
- Павло Карпов,
- Олена Хімін,
- Дмитро Клюєв,
- Артем Кузнєцов,
- Юлія Майорова,
- Андрій Павлов,
- Ольга Степанова,
- Олег Уржумцев.
- Станіслав Гордієвський,
- Геннадій Плаксін,
- Владлен Степанов,
- Віктор Маркелов,
- В'ячеслав Хлєбніков,
- Олексій Шешеня.
Активи цих росіян заморозять на території Великої Британії. В'їзд в країну їм теж заборонять.
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