Великобритания направила партию помощи: лекарства, генераторы, противопожарное оборудование

Из Великобритании в Украину направляется большая партия гуманитарной помощи. Она предназначена для Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Донбасса.

Новая помощь от Великобритании

В ведомстве отметили, что груз состоит из 24 контейнеров и весит 1 500 тонн. Его собрали по инициативе железнодорожного сектора Великобритании, усилиями сотрудников компаний и обычных британцев.

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Пять контейнеров заполнены противопожарным оборудованием, которое очень необходимо в Сумской области. Еще в трех контейнерах перевозятся индустриальные генераторы, которые тоже очень ждут в Харьковской, Донецкой и Черниговской областях Украины,

– говорится в сообщении.

В других восемнадцати контейнерах продукты питания, средства гигиены, вода, медикаменты, одежда, оборудование, элементы питания и многое другое. В ведомстве подчеркнули, еще очень важно, что помощь доставят получателям непосредственно внутри Украины.

В посольство также выразили благодарность Network Rail и British Train Operating Company (Минтранспорта Великобритании), DB Cargo UK (Deutsche Bahn), London North Eastern Railway (LNER), Symposium Consulting Ltd, Avanti, MTR Elizabeth Line, The Veterans Charity и всем донорам.

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