Великобритания настаивает на полном отключении России от SWIFT

В Великобритании заявили, что Россию должны полностью отключить от SWIFT. Также страны G7 должны отказаться от нефти и газа из этой страны.

С таким решительным заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она выступает за полную изоляцию России, передает 24 канал.

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Россия должна быть полностью отключена от SWIFT, а страны G7 должны отказаться от нефти и газа из этой страны.

– заявила она.

Трасс пообещала усилить работу с Индией и странами Персидского залива по дальнейшей изоляции России.

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