В министерстве иностранных дел Великобритании заявили о вмешательстве России в выборы 2019 года. РФ распространяла в сети незаконно полученные документы о сделке о свободной торговле с США.

Россия распространяла конфиденциальные документы, полученные незаконным способом, через платформу Reddit, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, пишет The Guardian.

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Речь идет о соглашении о свободной торговле с США.

Почти наверняка российские структуры пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года из-за распространения в сети незаконно полученных правительственных документов,

– заявил министр.

По его словам, правительство Великобритании оставляет за собой право на ответ России в будущем.

Напомним, 12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент.

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