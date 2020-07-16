Великобритания обвинила РФ в попытке вмешаться в выборы-2019
В министерстве иностранных дел Великобритании заявили о вмешательстве России в выборы 2019 года. РФ распространяла в сети незаконно полученные документы о сделке о свободной торговле с США.
Россия распространяла конфиденциальные документы, полученные незаконным способом, через платформу Reddit, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, пишет The Guardian.
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Речь идет о соглашении о свободной торговле с США.
Почти наверняка российские структуры пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года из-за распространения в сети незаконно полученных правительственных документов,
– заявил министр.
По его словам, правительство Великобритании оставляет за собой право на ответ России в будущем.
Напомним, 12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент.
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Что известно о выборах-2019 в Великобритании
- По итогам голосования Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получила большинство в парламенте.
- Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало понятно, что он не сможет выполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября.