Британія звинуватила РФ у спробі втрутитися у вибори-2019
У міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили про втручання Росії у вибори 2019 року. РФ поширювала у мережі незаконно отримані документи про угоду щодо вільної торгівлі з США.
Росія поширювала конфіденційні документи, які отримала у незаконний спосіб, через платформу Reddit, заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, пише The Guardian.
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Мова йде про угоду щодо вільної торгівлі зі США.
Майже напевно російські структури намагалися втрутитися у загальні вибори 2019 року через поширення в мережі незаконно отриманих урядових документів,
– заявив міністр.
За його словами, уряд Британії залишає за собою право на відповідь Росії у майбутньому.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року у Британії відбулися дострокові вибори в парламент.
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Що відомо про вибори-2019 у Британії
- За підсумками голосування Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном отримала більшість у парламенті.
- Джонсон закликав до дострокових виборів, коли стало зрозуміло, що він не зможе виконати свою обіцянку вивести Британію з ЄС 31 жовтня.