У міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили про втручання Росії у вибори 2019 року. РФ поширювала у мережі незаконно отримані документи про угоду щодо вільної торгівлі з США.

Росія поширювала конфіденційні документи, які отримала у незаконний спосіб, через платформу Reddit, заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, пише The Guardian.

Читайте також "Коли заберете Львів в України?": російські пранкери зателефонували президенту Польщі

Мова йде про угоду щодо вільної торгівлі зі США.

Майже напевно російські структури намагалися втрутитися у загальні вибори 2019 року через поширення в мережі незаконно отриманих урядових документів,

– заявив міністр.

За його словами, уряд Британії залишає за собою право на відповідь Росії у майбутньому.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року у Британії відбулися дострокові вибори в парламент.

Дізнайтеся більше Результати парламентських виборів у Великій Британії: перемогла партія Джонсона

Що відомо про вибори-2019 у Британії