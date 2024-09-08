Контракт на поставку ракет составляет 162 миллиона фунтов стерлингов. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, от каких целей они защитят Украину.

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Универсальное оружие

По словам полковника ВСУ в запасе, ракеты Lightweight Multirole Missile, которые будут переданы Украине, являются универсальными: их можно применять для перехвата вражеских целей с земли, моря или воздуха.

Особенностью является использование двухканальной системы наведения – лазерной лучевой и инфракрасной на конечном участке наведения. Кумулятивно-осколочная боевая часть имеет массу 3 килограмма, при стрельбе по воздушной цели подрывается неконтактным лазерным взрывателем.

Интересно! Универсальная малогабаритная многоцелевая управляемая ракета Lightweight Multirole Missile (LMM) имеет стартовую массу 13 килограммов, длину 1,3 метра и диаметр корпуса 76 миллиметров.

Двигаясь со скоростью 1,5 Маха и дальностью до 12 километров, в зависимости от базы запуска, LMM является очень универсальной против широкого спектра угроз, включая бронетранспортеры, быстрые прибрежные ударные корабли и беспилотные летательные аппараты.

Если передают сотни единиц, можно считать, что одна из трех ракет выполняет боевую задачу, поэтому как минимум по 200 целям они нанесут удары,

– отметил Роман Свитан.