Великобритания подала заявление на участие в деле Украины против россии по геноциду. Страна имеет право вмешаться, поскольку является стороной-участником Конвенции.

Свое заявление Великобритания подала 5 августа. Известно, что 26 февраля Украина официально подала иск против россии в Гаагу.

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Великобритания подала заявление в Международный суд

По мнению Великобритании, являющейся стороной-участником Конвенции о предотвращении геноцида, она имеет прямой интерес в толковании, которое суд может применить к положениям Конвенции во время этого производства,

– говорится в заявлении.

Также там указано, что по статье 63 устава суда, когда речь идет о толковании Конвенции, участниками которой являются другие государства, чем участвующие в деле:

каждое из этих государств имеет право вмешаться в судебный процесс;

тогда пояснение, предоставленное судом, будет одинаково обязательным для них.

Кратко об иске Украины и реакции других государств

26 февраля Украина официально подала иск против россии в Международный суд ООН в Гааге. Украинская сторона требовала привлечь россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Тогда Владимир Зеленский просил суд немедленно наказать россию, прекратить военные действия.

В марте Международный суд ООН приказал россии остановить войну с Украиной. В частности, до принятия решения по делу о геноциде.

Затем заявления на участие в деле подали Литва, Латвия и Новая Зеландия. Это присоединение стран может позволить выступить одной силой против россии в суде.

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