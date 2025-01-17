По результатам встречи, Польша и Великобритания договорились начать работу над новым документом – оборонно-безопасным соглашением. Журналистка 24 Канала София Назаренко рассказала, что этот документ будет предусматривать как усиление безопасности двух стран, так и будет направлен на защиту Европы от российской агрессии.

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Также Варшава и Лондон договариваются о борьбе с гибридными угрозами. Кроме того, будущий документ будет предусматривать тесное сотрудничество Вооруженных сил этих стран. Польша и Лондон обещают вместе работать против незаконной миграции, а также обеспечивать защиту критической инфраструктуры.

Продолжение поддержки Украины

София Назаренко отметила, что очень важной для Украины темой встречи стало продолжение поддержки нашего государства. Она напомнила, что накануне Варшаву посетил Президент Украины Владимир Зеленский, а 16 января премьер Великобритании Кир Стармер совершил визит в Киев.

Мы достигнем мира через прочность. Этот мир должен существовать на украинских условиях, а сила должна быть сохранена. Именно поэтому мы будем работать с союзниками над тем, чтобы поставить Украину в как можно более сильную позицию и сделать ее способной к самозащите и сдерживанию России в будущем,

– заявил Стармер.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что взгляды обеих стран относительно того, как будет происходить продолжение поддержки Украины, совпадают. Он отмечает, что и Варшава, и Лондон стремятся усилить поддержку украинцев.

Во время визита Кира Стармера в Киев Украина и Великобритания подписали важное соглашение о 100-летнем партнерстве. Лондон обещает предоставлять нашему государству ежегодную поддержку, которая будет составлять не менее 3, 6 миллиардов долларов. Эту поддержку обещают предоставлять столько, сколько это будет нужно. Также Великобритания обещает инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс – помогать с производством дронов и артиллерии.

Расходы Европы на оборону

Журналистка 24 Канала подчеркнула, что европейское турне премьера Великобритании происходит на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Инаугурация новоизбранного президента США состоится 20 января.

Поэтому Дональд Туск и Кир Стармер обсудили увеличение расходов на оборону. Известно, что здесь именно Польша среди европейских стран является лидером. В 2025 году Варшава планирует потратить более 4, 7% от ВВП на оборону.

Сегодня польский премьер призвал союзников последовать примеру своей страны и увеличивать оборонные расходы, чтобы тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП. Это очень важно на фоне возвращения Дональда Трампа, а также и из-за войны в Украине,

– сказала Назаренко.

Кроме того, в рамках своего визита Кир Стармер посетил бывший нацистский концлагерь Аушвиц возле города Освенцим в Польше. Его визит состоялся накануне 80-летия освобождения лагеря.