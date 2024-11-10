Об этом в эфире Sky News заявил министр финансов Великобритании Даррен Джонс. Он отметил, что правительство его страны также рассматривает различные варианты, чтобы иметь более сильную позицию, передает 24 Канал.

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Великобритания рассматривает различные сценарии политики Трампа

Джонс сообщил, что Великобритания не будет отказываться от своих обязательств по поддержке Украины в войне. Он отметил, что на это не будет влиять политика Трампа и его победа в выборах.

Вот почему мы предлагаем им (Украине. – 24 Канал) 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, что, как вы знаете, в финансовом контексте здесь, в Великобритании, является тяжелым, но правильным решением для нас,

– объяснил Джонс.

Он также добавил, что сейчас правительство Великобритании рассматривает и планирует много различных сценариев относительно будущей политики США. В частности, какие решения будет принимать Трамп по Украине. Кроме того, Лондон хочет занять как можно более сильную позицию, чтобы продолжить поддержку Украины.

Ранее Джонс также заявил, что Британия выступает решительно против любых территориальных уступок России. Министр подчеркнул, что Лондон уважает желание Киева вернуть временно оккупированные территории под свой контроль, в том числе – Крым.