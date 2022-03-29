Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Там отметили, что конференцию созывает министр обороны Бен Уоллес.

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Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну,

– сказал он во время визита в Норвегию.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций против России. Необходимо давить, чтобы страна-оккупантка полностью сменила курс.

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