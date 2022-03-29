Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Там зазначили, що конференцію скликає міністр оборони Бен Воллес.

Читайте також: Британський уряд просить всі державні організації розірвати угоди з Росією й Білоруссю

Побачимо, що ми можемо зібрати з усього світу, щоб гарантувати, що Росія не досягне успіху у своїй незаконній окупації та вторгненні в суверенну країну,

– сказав він під час візиту до Норвегії.

Раніше прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій проти Росії. Необхідно тиснути, аби країна-окупантка повністю змінила курс.

До речі – Джонсон порівняв Зеленського з Черчиллем: дивіться відео