Великобритания стала 21 государством, возвращающим дипломатическое представительство в Киев – Зеленский

Великобритания ярко демонстрирует, что является большим другом Украины. После визита Бориса Джонсона в столицу Украины возобновит свою работу дипломатическое представительство этой страны.

Великобритания отмечается не только обилием военной и гуманитарной помощи Украине. Это государство стало нашим мощным союзником на всех фронтах и готово всячески содействовать нашей победе над русскими оккупантами.

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Возвращение британских дипломатов

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, наши британские друзья приняли важное символическое решение – вернуть своих дипломатов в нашу столицу.

Великобритания стала двадцать первым государством, возвращающим дипломатическое представительство в нашу столицу. И это свидетельствует о том, что не мы одни верим в победу жизни над смертью,

– сказал глава государства.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского