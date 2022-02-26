В Великобритании решили ввести новые ограничения по России из-за ее вторжения и агрессии на территории Украины.

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Британия запретила полеты частных самолетов России

Глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шеппс сообщил о решении расширить ограничения по полетам российских самолетов.

Он уточнил, что это означает, что "ни один частный самолет России не сможет летать в британском воздушном пространстве или совершать посадки".

Решение министра уже вступило в силу.

Санкции Великобритании против России

Против лидера государства-агрессора Владимира Путина и главы российского зарубежного ведомства Сергея Лаврова Великобритания ввела санкции. Счета кремлевских чиновников заморозили. Ограничения вступили в силу 25 февраля.

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