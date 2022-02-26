У Великій Британії вирішили ввести нові обмеження щодо Росії через її вторгнення та агресію на території України.

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Британія заборонила польоти приватних літаків Росії

Глава Міністерства транспорту Великої Британії Грант Шеппс повідомив про рішення розширити обмеження щодо польотів російських літаків.

Він уточнив, що це означає, що "жоден приватний літак Росії не зможе літати у британському повітряному просторі або здійснювати посадки".

Рішення міністра вже набуло чинності.

Санкції Великої Британії проти Росії

Проти лідера держави-агресорки Володимира Путіна та глави російського закордонного відомства Сергія Лаврова Велика Британія ввела санкції. Рахунки кремлівських високопосадовців заморозили. Обмеження набули чинності 25 лютого.

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