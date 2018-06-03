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Великобритания исследует происхождение богатства 130 человек, среди которых много россиян

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В Британии проверяют происхождение активов 130 человек, часть из которых россияне
В Британии проверяют происхождение активов 130 человек, часть из которых россияне / nv.ua

Британское национальное агентство по борьбе с преступлениями решило провести проверку происхождения денег около 130 человек. Среди них есть немало российских олигархов.

Об этом сообщает издание The Times.

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С 3 января в Британии вступили в силу новые правила, согласно которым лица, подозреваемые в совершении тяжких преступлений, обязаны объяснить источники своих активов, в частности деньги в количестве более 50 тысяч фунтов стерлингов.

После попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, сотрудники агентства расширили расследование бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина.

Директор британского Национального агентства по вопросам борьбы с преступлениями Дональд Тун заявил, что его команда проверяет "от 120 до 140 человек" в связи с заявлениями о непонятном происхождении их богатства.

Наша цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства,
– сказал он.

Издание утверждает, что большая часть лиц из этого перечня – русские или связанные с русскими лица.

Напомним, что ранее известному российскому миллиардеру и владельцу английского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу не продлили британскую визу.

Теги: Великобритания Новости политики Новости России
Источник: 24 Канал
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