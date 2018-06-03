Британія досліджує походження багатства 130 осіб, серед яких багато росіян

Британське національне агентство з питань боротьби зі злочинами вирішило провести перевірку походження грошей близько 130 осіб. Серед них є чимало російських олігархів.

Про це повідомляє видання The Times.

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З 3 січня у Британії вступили в силу нові правила , згідно з якими, особи, що підозрюються у здійсненні тяжких злочинів, зобов’язані пояснити джерела своїх активів, зокрема гроші в кількості більше 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Після спроби вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері, співробітники агентства розширили розслідування щодо бізнесменів пов’язаних з режимом Володимира Путіна.

Директор британського Національного агентства з питань боротьби зі злочинами Дональд Тун заявив, що його команда перевіряє "від 120 до 140 осіб" у зв’язку з заявами про незрозуміле походження їхнього багатства.

Наша мета полягає в боротьбі з корумпованими елітами та їх незаконним багатством. Ми не проводимо перевірки на підставі громадянства,

– сказав він.

Видання стверджує, що переважна частина осіб з цього переліку – росіяни або пов’язані з росіянами особи.

Нагадаємо, що раніше відомому російському мільярдеру та власнику англійського футбольного клубу "Челсі" Роману Абрамовичу не продовжили британську візу.