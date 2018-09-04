Великобритания планирует упростить правила для иностранных студентов: подробности

Изменения в визовой системе Великобритании нужны, чтобы иностранные студенты имели возможность оставаться и работать в течение двух лет после окончания университета.

Об этом пишет BBC.

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Лидеры университетов говорят, что в противном случае иностранные студенты будут выбирать другие страны – США, Канаду, Австралию, которые позволяют студентам работать после завершения обучения. Студенты из других стран приносят 26 миллиардов фунтов стерлингов в экономику Великобритании.

Правительство страны заявляет, что ограничения на законное количество иностранных студентов нет. Издание отмечает, что ранее правительство отклонило призывы исключить иностранных студентов из числа мигрантов.

Консультативный Комитет по миграции должен сообщить о влиянии иностранных студентов, которые сегодня считаются выходцами из-за пределов Великобритании и Европейского Союза. Комитет дает правительству независимые рекомендации относительно иммиграции.

Выпускники могут остаться, если они получают работу соответствующего уровня, проходят стажировки или подают заявку на создание бизнеса в Великобритании. Аспиранты также могут остаться на дополнительный год, чтобы получить опыт работы или стать предпринимателем,

– заявила пресс-секретарь МВД Великобритании.

Как отмечает издание, студенты могут остаться после окончания обучения в Великобритании. Но есть ограничения относительно того, сколько должны зарабатывать выпускники, а также в сроках для перехода на работу и требованиях к спонсорству.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше запускают спецпроект, который поможет украинским студентам найти легальную работу.