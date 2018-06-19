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В Польше запускают спецпроект, который поможет украинским студентам найти легальную работу

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В Польше реализуют проект "EdWork"
В Польше реализуют проект "EdWork" / Фото из открытых источников

В Польше реализуют проект, который имеет целью помочь студентам из Восточной Европы, в том числе из Украины, найти легальную работу в стране.

Речь идет о проекте "EdWork", который предусматривает поиск временного заработка, а также постоянной работы как для иностранных студентов, которые учатся в Польше, так и для иностранных студентов учреждений высшего образования.

Об этом пишет "Польское радио"

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"Наши партнеры, среди которых крупные отечественные и иностранные фирмы, в частности, из сферы услуг, пищевой промышленности и логистики, уже заявили о готовности трудоустроить 850 студентов из Восточной Европы на период летних каникул", – рассказал президент Группы EWL Анджей Коркус.

Отмечается, что все вопросы по легализации пребывания в Польше, устройству на работу с достойной зарплатой, обеспечению жильем, будут решены в рамках проекта.

"Участие в программе бесплатное. На начальном этапе проект длится от 1 до 3 месяцев – то есть как раз в период летних каникул. Далее мы предусматриваем возможность найти молодежи из Восточной Европы работу в Польше, совместимую с учебой в польских вузах", – сказал инициатор проекта, уполномоченный по интернационализации высшего образования Парламента студентов Польши Кирилл Салата.

Добавляется, что в Польше в начале 2018 года было более 72 тыс. иностранных студентов примерно из 160 стран, больше всего – из Украины и Беларуси.

Теги: студенты Рынок труда Новости Польши
Источник: 24 Канал
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