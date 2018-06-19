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У Польщі запускають спецпроект, який допоможе українським студентам знайти легальну роботу

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У реалізують проект "EdWork"
У реалізують проект "EdWork" / Фото з відкритих джерел

У Польщі реалізують проект, який має на меті допомогти студентам зі Східної Європи, в тому числі з України, знайти легальну роботу в країні.

Мова йде про проект "EdWork", який передбачає пошук тимчасового заробітку, а також постійної праці як для іноземних студентів, котрі навчаються в Польщі, так і для студентів іноземних закладів вищої освіти.

Про це пише "Польське радіо"

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"Наші партнери, серед яких великі польські та іноземні фірми, зокрема, зі сфери послуг, харчової промисловості та логістики, вже заявили про готовність працевлаштувати 850 студентів зі Східної Європи на період літніх канікул", – розповів президент Групи EWL Анджей Коркус.

Зазначається, що всі питання щодо легалізації перебування в Польщі, влаштування на роботу з гідною зарплатою, забезпечення житлом, будуть вирішенні в рамках проекту.

"Участь у програмі безкоштовна. На початковому етапі проект триває від 1 до 3 місяців – тобто якраз у період літніх канікул. Далі ми передбачаємо можливість знайти молоді зі Східної Європи роботу в Польщі, сумісну з навчанням в польських вишах", – сказав ініціатор проекту, уповноважений з інтернаціоналізації вищої освіти Парламенту студентів Польщі Кірил Салата.

Додається, що у Польщі на початку 2018 року було понад 72 тис. іноземних студентів з приблизно 160 країн, найбільше – з України та Білорусі.

Теги: Новини Польщі Ринок праці студенти
Джерело: 24 Канал
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