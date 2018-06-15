У Польщі оштрафували українця, який перевозив 30 пасажирів у двомісному мінібусі

У Польщі у місті Тшебниця Нижньосілезького воєводства затримали українця, який у мінібусі, адаптований для перевезення тільки 2 людей, перевозив 30 осіб. Водія позбавили водійських прав та оштрафували.

Про це повідомляє Польське радіо.

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Як повідомили у поліції, у багажному відсіку мінібуса, який затримала для перевірки, подорожувало стоячи 30 осіб. А транспортний засіб адаптований для перевезення тільки двох людей.

"Крім того, водій не мав діючої страховки на транспортний засіб, якому, крім того, не був дозволений рух", - розповіли у польській поліції.

Зазначається, що водієм виявився 21-річний громадянин України.