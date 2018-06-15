В Польше оштрафовали украинца, который перевозил 30 пассажиров в двухместном минибусе

В Польше в городе Тшебница Нижнесилезского воеводства задержали украинца, который в минибусе, адаптированном для перевозки только 2 людей, перевозил 30 человек. Водителя лишили водительских прав и оштрафовали.

Об этом сообщает Польское радио.

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Как сообщили в полиции, в багажном отсеке минибуса, который задержали для проверки, путешествовало стоя 30 человек. А транспортное средство адаптировано для перевозки только двух людей.

"Кроме того, водитель не имел действующей страховки на транспортное средство, которому кроме того не было разрешено движение", – рассказали в польской полиции.

Отмечается, что водителем оказался 21-летний гражданин Украины.