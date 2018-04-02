Великобритания решила резко увеличить расходы на оборону

Великобритания увеличит оборонный бюджет на 1,13 миллиарда долларов, чтобы обеспечить нормальное функционирование военных.

Об этом пишет Defense News.

Часть финансирования возьмут из резервного фонда для программы подводных лодок Dreadnought, объявленной в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности 2015 года.

Читайте также: Министр обороны Великобритании обвинил Путина в нападении на страну: угроза со стороны РФ растет

"Нынешнее заявление обезопасит работу по восстановлению атомных подводных лодок мирового класса и это еще один признак глубокой приверженности правительства деле сохранения нашей страны", – сказала премьер-министр Тереза ​​Мэй.

Заявление об увеличении финансирования связана с обвинениями в адрес России в покушении на убийство экс-шпиона Сергея.