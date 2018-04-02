Великобританія вирішила різко збільшити видатки на оборону

Великобританія збільшить оборонний бюджет на 1,13 мільярди доларів, щоб забезпечити нормальне функціонування військових.

Про це пише Defense News.

Частину фінансування візьмуть з резервного фонду для програми підводних човнів Dreadnought, оголошеної в Стратегічному огляді обороноздатності і безпеки 2015 року.

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"Нинішня заява убезпечить роботу по відновленню атомних підводних човнів світового класу іце ще одна ознака глибокої прихильності уряду справі збереження нашої країни", – сказала прем'єр-міністр Тереза ​​Мей.

Заява про збільшення фінансування пов'язана зі звинуваченнями на адресу Росії в замасі на вбивство екс-шпигуна Сергія.