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      Великобритания требует от Китая объяснить происхождение COVID-19

      - Читати новину українською
      Китай должен объяснить происхождение COVID-19 / Getty Images

      Великобритания уверена, что вспышка пандемии коронавируса, который вышел из Китая, повлияет на деловые отношения между странами. Более того, министр иностранных дел Доминик Рааб настаивает на том, чтобы китайское правительство ответило на ряд вопросов, связанных с пандемией.

      Рааб подчеркнул, что Китай должен рассказать о происхождении коронавируса, а также почему распространение COVID-19 никто не остановил, передает DailyMail.

      Важно Китай скрывал коронавирус почти неделю, – СМИ

      Министр иностранных дел Великобритании отметил, что сотрудничество между странами не будет таким, как раньше.

      Нет никаких сомнений в том, что у нас не может быть бизнеса, как обычно, после этого кризиса, и мы должны будем поставить трудные вопросы о том, как это произошло и почему мы не могли остановить это раньше,
      – сообщил Рааб.

      Добавим, что сейчас Рааб выполняет обязанности премьер-министра Великобритании из-за заболевания коронавирусом действующего премьера Бориса Джонсона. Лидера правительства перевели в реанимацию 6 апреля, однако 12 апреля его состояние улучшилось, и Джонсона выписали из больницы.

      Китай умалчивал информацию о коронавирусе: что об этом известно

      • О первых случаях заражения новым коронавирусом в Китае было известно еще в ноябре 2019 года. Но китайское правительство попыталось скрыть вспышку. А врачей и блоггеров, которые об этом писали, арестовывали за распространение слухов.
      • В Великобритании комитет по иностранным делам Палаты общин опубликовал отчет, в котором осуждает ряд стран за дезинформацию о коронавирусе. В документе вспоминают о России и Китае. Британские депутаты убеждены, что Пекин должен сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, однако Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора данных.
      • В США считают, что власть Китая намеренно занижает количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни.
      • Также США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения. Главу ВОЗ обвинили в помощи Китаю скрыть масштабы пандемии.
      • По информации СМИ, к моменту публичного уведомления о коронавирусе в Китае уже было 3 тысячи инфицированных COVID-19. В общем правительство Китая скрывало информацию об опасном вирусе в течение 6 дней.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Борис Джонсон ВОЗ Расследования Бизнес Здоровье Китай Великобритания Коронавирус COVID-19
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