Великобритания требует от Китая объяснить происхождение COVID-19

Великобритания уверена, что вспышка пандемии коронавируса, который вышел из Китая, повлияет на деловые отношения между странами. Более того, министр иностранных дел Доминик Рааб настаивает на том, чтобы китайское правительство ответило на ряд вопросов, связанных с пандемией.

Рааб подчеркнул, что Китай должен рассказать о происхождении коронавируса, а также почему распространение COVID-19 никто не остановил, передает DailyMail.

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Министр иностранных дел Великобритании отметил, что сотрудничество между странами не будет таким, как раньше.

Нет никаких сомнений в том, что у нас не может быть бизнеса, как обычно, после этого кризиса, и мы должны будем поставить трудные вопросы о том, как это произошло и почему мы не могли остановить это раньше,

– сообщил Рааб.

Добавим, что сейчас Рааб выполняет обязанности премьер-министра Великобритании из-за заболевания коронавирусом действующего премьера Бориса Джонсона. Лидера правительства перевели в реанимацию 6 апреля, однако 12 апреля его состояние улучшилось, и Джонсона выписали из больницы.

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