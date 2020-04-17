Бізнес з Китаєм не буде таким, як раніше, – Британія

Велика Британія переконана, що спалах пандемії коронавірусу, який пішов з Китаю, вплине на ділові стосунки між країнами. Ба більше, міністр закордонних справ Домінік Рааб наполягає на тому, аби китайський уряд відповів на низку питань, пов'язаних з пандемією.

Рааб підкреслив, що Китай повинен розповісти про походження коронавірусу, а також, чому поширення COVID-19 ніхто не зупинив, передає DailyMail.

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Міністр закордонних справ Великої Британії зауважив, що співпраця між країнами не буде такою, як раніше.

Немає ніяких сумнівів у тому, що у нас не може бути бізнесу, як зазвичай, після цієї кризи, і ми повинні будемо поставити важкі питання про те, як це сталося і чому ми не могли зупинити це раніше,

– повідомив Рааб.

Додамо, що наразі Рааб виконує обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії через захворювання коронавірусом чинного прем'єра Бориса Джонсона. Лідера уряду перевели в реанімацію 6 квітня, однак 12 квітня його стан покращився, і Джонсона виписали з лікарні.

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