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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Бізнес з Китаєм не буде таким, як раніше, – Британія

      - Читать новость на русском
      Китай повинен пояснити походження COVID-19 / Getty Images

      Велика Британія переконана, що спалах пандемії коронавірусу, який пішов з Китаю, вплине на ділові стосунки між країнами. Ба більше, міністр закордонних справ Домінік Рааб наполягає на тому, аби китайський уряд відповів на низку питань, пов'язаних з пандемією.

      Рааб підкреслив, що Китай повинен розповісти про походження коронавірусу, а також, чому поширення COVID-19 ніхто не зупинив, передає DailyMail.

      Важливо Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІ

      Міністр закордонних справ Великої Британії зауважив, що співпраця між країнами не буде такою, як раніше.

      Немає ніяких сумнівів у тому, що у нас не може бути бізнесу, як зазвичай, після цієї кризи, і ми повинні будемо поставити важкі питання про те, як це сталося і чому ми не могли зупинити це раніше,
      – повідомив Рааб.

      Додамо, що наразі Рааб виконує обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії через захворювання коронавірусом чинного прем'єра Бориса Джонсона. Лідера уряду перевели в реанімацію 6 квітня, однак 12 квітня його стан покращився, і Джонсона виписали з лікарні.

      Китай замовчував інформацію про коронавірус: що про це відомо

      • Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток.
      • У Великій Британії комітет з закордонних справ Палати громад опублікував звіт, в якому засуджує низку країн за дезінформацію про коронавірус. У документі згадують про Росію та Китай. Британські депутати переконані, що Пекін мав зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.
      • У США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
      • Також США починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я. Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії.
      • За інформацією ЗМІ, до моменту публічного повідомлення про коронавірус, у Китаї вже було 3 тисячі інфікованих на COVID-19. Загалом уряд Китаю приховував інформацію про небезпечний вірус впродовж 6 днів.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Здоров'я Велика Британія Борис Джонсон ВООЗ Розслідування Бізнес Китай Коронавірус COVID-19
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