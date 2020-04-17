Бізнес з Китаєм не буде таким, як раніше, – Британія
Велика Британія переконана, що спалах пандемії коронавірусу, який пішов з Китаю, вплине на ділові стосунки між країнами. Ба більше, міністр закордонних справ Домінік Рааб наполягає на тому, аби китайський уряд відповів на низку питань, пов'язаних з пандемією.
Рааб підкреслив, що Китай повинен розповісти про походження коронавірусу, а також, чому поширення COVID-19 ніхто не зупинив, передає DailyMail.
Важливо Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІ
Міністр закордонних справ Великої Британії зауважив, що співпраця між країнами не буде такою, як раніше.
Немає ніяких сумнівів у тому, що у нас не може бути бізнесу, як зазвичай, після цієї кризи, і ми повинні будемо поставити важкі питання про те, як це сталося і чому ми не могли зупинити це раніше,
– повідомив Рааб.
Додамо, що наразі Рааб виконує обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії через захворювання коронавірусом чинного прем'єра Бориса Джонсона. Лідера уряду перевели в реанімацію 6 квітня, однак 12 квітня його стан покращився, і Джонсона виписали з лікарні.
Китай замовчував інформацію про коронавірус: що про це відомо
- Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували за поширення чуток.
- У Великій Британії комітет з закордонних справ Палати громад опублікував звіт, в якому засуджує низку країн за дезінформацію про коронавірус. У документі згадують про Росію та Китай. Британські депутати переконані, що Пекін мав зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.
- У США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
- Також США починають розслідування обставин появи й поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я. Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії.
- За інформацією ЗМІ, до моменту публічного повідомлення про коронавірус, у Китаї вже було 3 тисячі інфікованих на COVID-19. Загалом уряд Китаю приховував інформацію про небезпечний вірус впродовж 6 днів.
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