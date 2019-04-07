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      Великобритания выбирает между Brexit и сохранением членства в ЕС, – Тереза Мэй

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      До 12 апреля Лондон должен предоставить альтернативный вариант Brexit
      До 12 апреля Лондон должен предоставить альтернативный вариант Brexit / Фото из открытых источников

      Премьер-министр Великобритании отметила, что страна должна принять соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом, чтобы выйти из него, в противном случае Brexit может не состояться вообще.

      В своем интервью The Observer, Тереза ​​Мэй отметила, что важно выполнить то, за что проголосовали люди.

      Читайте также: Евросоюз продолжит отсрочка Brexit до 2020 года, – СМИ

      Поскольку парламент ясно дал понять, что помешает выходу Великобритании из ЕС без соглашения, то теперь мы стоим перед необходимостью выбора: выйти из Европейского союза с соглашением или вообще не выходить,
      – сказала Мэй.

      В то же время она отметила, что промедление с принятием решения по Brexit увеличивает риск того, что страна в результате останется в ЕС.

      В пятницу Мэй направила председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отложить выход страны из ЕС до 30 июня. В письме она подчеркнула, что рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения о выходе из ЕС до 23 мая, чтобы не проводить в стране, которая выходит из ЕС выборы в Европарламент.

      Поскольку британский парламент в марте третий раз отклонили проект соглашения, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, Лондон, согласно решению предыдущего саммита стран ЕС, до 12 апреля должен выйти из общества без соглашения, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit, запланированный на 10 апреля.

      Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если парламент не ратифицирует соглашение.

      Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

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      Теги: Тереза Мэй Великобритания Brexit Новости политики
      Источник: 24 Канал
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