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      Великобританія вибирає між Brexit і збереженням членства в ЄС, – Тереза Мей

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      До 12 квітня Лондон повинен надати альтернативний варіант Brexit
      До 12 квітня Лондон повинен надати альтернативний варіант Brexit / Фото из открытых источников

      Прем'єр-міністр Великобританії зазначила, що країна повинна прийняти угоду про співпрацю з Євросоюзом, щоб вийти з нього, в іншому випадку Brexit може не відбутися взагалі.

      У своєму інтерв'ю The Observer, Тереза Мей наголосила, що важливо виконати те, за що проголосували люди.

      Читайте також: Євросоюз продовжить відтермінування Brexit до 2020 року, – ЗМІ

      Оскільки парламент ясно дав зрозуміти, що перешкодить виходу Великобританії з ЄС без угоди, то тепер ми стоїмо перед необхідністю вибору: вийти з Європейського союзу з угодою або взагалі не виходити,
      – сказала Мей.

      Водночас вона зауважила, що зволікання з прийняттям рішення щодо Brexit збільшує ризик того, що країна в результаті залишиться в ЄС.

      У п'ятницю Мей направила голові Європейської ради Дональду Туску лист з проханням відкласти вихід країни з ЄС до 30 червня. У листі вона підкреслила, що розраховує завершити процес ратифікації угоди про вихід з ЄС до 23 травня, щоб не проводити у країні, яка виходить з ЄС вибори до Європарламенту.

      Оскільки британський парламент в березні втретє відхилили проект угоди, який Мей раніше узгодила з європейськими лідерами, Лондон, відповідно до рішення попереднього саміту країн ЄС, до 12 квітня має вийти із товариства без угоди, якщо не представить Брюсселю альтернативних варіантів реалізації Brexit. Екстрений саміт ЄС, на якому буде обговорюватися Brexit, запланований на 10 квітня.

      Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо парламент не ратифікує угоду.

      Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні.

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      Теги: Новини політики Brexit Великобританія Тереза Мей
      Джерело: 24 Канал
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