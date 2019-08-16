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      Великобритания запретила поставлять России подводные аппараты

      17 Читати новину українською
      Батискаф
      Батискаф / Фото из открытых источников

      С 14 августа вступили в силу новые ограничения на поставки в Россию. Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии.

      Такое решение объясняется опасениями Лондона, что с помощью подводных аппаратов Россия может отслеживать и повредить расположенные на дне океана коммуникационные кабели между странами Европы и Северной Америки, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.

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      В сообщении отмечается, что такие потенциальные действия России представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а введенные ограничения должны ослабить эти риски.

      Власти Великобритании неоднократно заявляли, что Россия угрожает безопасности кабелей связи в Атлантическом океане. В частности, летом 2018 об этом говорил глава королевского флота адмирал Филипп Джонс. По его словам, Москва исследовала кабели, а потому Лондон должен быть готов к их защите.

      В декабре 2017 обеспокоенность по поводу безопасности кабелей выражали адмирал ВМС США Эндрю Леннон и один из руководителей ВВС Великобритании Стюарт Пич. Последний заявлял, что выход из строя кабелей может нанести серьезный ущерб мировой экономике.

      Подводные погружаемые аппараты могут использоваться в различных сферах, в том числе при обследовании дна океана, сбора гидрографических данных. В военной сфере такие аппараты могут использоваться в том числе для уничтожения мин.

      blog_ava
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      Теги: Водный транспорт Великобритания Новости России
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