В России дотла сгорел пассажирский теплоход: впечатляющее видео

В России дотла сгорел пассажирский теплоход "Святая Русь". Происшествие случилось вблизи Нижнего Новгорода, когда судно стояло пришвартованным на берегу Волги.

Пламя за считанные минуты охватило практически все судно.

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С 2018 года теплоход "Святая Русь" не эксплуатировался. На месте стоянки проводили его капитальный ремонт. Само судно построено полвека назад и раньше называлось "Родина".



Пожар на теплоходе в России

На момент пожара людей на судне не было, поэтому никто не пострадал. Почему возник огонь – пока неизвестно.



Пламя охватило практически все судно

К слову, 12 августа в Черном море в районе Туапсе (территория России) из-за возгорания затонуло российское судно. На борту находились шесть человек, всех удалось доставить на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.

Смотрите видео пожара на пассажирском теплоходе в России: