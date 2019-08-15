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      В России дотла сгорел пассажирский теплоход: впечатляющее видео

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      В России дотла сгорел пассажирский теплоход
      В России дотла сгорел пассажирский теплоход / Скриншот из видео

      В России дотла сгорел пассажирский теплоход "Святая Русь". Происшествие случилось вблизи Нижнего Новгорода, когда судно стояло пришвартованным на берегу Волги.

      Пламя за считанные минуты охватило практически все судно.

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      С 2018 года теплоход "Святая Русь" не эксплуатировался. На месте стоянки проводили его капитальный ремонт. Само судно построено полвека назад и раньше называлось "Родина".

      горіло судно росія
      Пожар на теплоходе в России

      На момент пожара людей на судне не было, поэтому никто не пострадал. Почему возник огонь – пока неизвестно.

      судно росія пожежа
      Пламя охватило практически все судно

      К слову, 12 августа в Черном море в районе Туапсе (территория России) из-за возгорания затонуло российское судно. На борту находились шесть человек, всех удалось доставить на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.

      Смотрите видео пожара на пассажирском теплоходе в России:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Водный транспорт Пожар
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