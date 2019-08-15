В Росії вщент згорів пасажирський теплохід: фото, відео

У Росії вщент згорів пасажирський теплохід "Святая Русь". Пригода трапилась у затоні Сибірському, коли судно стояло пришвартованим на березі Волги.

За інформаціє російських ЗМІ, полум'я за лічені хвилини охопило практично все судно.

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Від 2018 року теплохід "Святая Русь" не експлуатувався. На місці стоянки проводили його капітальний ремонт. Саме судно збудоване півстоліття тому і раніше мало назву "Родіна".



Пожежа на теплоході у Росії

На момент пожежі людей на судні не було, відтак ніхто не постраждав. Чому виник вогонь – наразі невідомо.



Полум'я охопило практично все судно

В соцмережі російські ЗМІ та користувачі іронізують подію зазначивши, що вона є символічною.

На річці Волга під Нижнім Новгородом горить трипалубний теплохід «Свята Русь»

Постраждалих нема, тому на згорілу «Святу Русь» можно дивитися з емпатією) Але ж як символічно!! pic.twitter.com/OyzgTcNPvh — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 13 серпня 2019 р.



Російський Telegram-канал про пожежу на судні РФ



Російські ЗМІ про пожежу у Росії

До слова, 12 серпня у Чорному морі в районі Туапсе (територія Росії) через загоряння затонуло російське судно. На борту перебували шість осіб, усіх вдалось доставити на берег попутними суднами, загиблих і постраждалих немає.

Дивіться відео пожежі на пасажирському теплоході у Росії: