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      В Росії вщент згорів пасажирський теплохід: фото, відео

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      В Росії вщент згорів пасажирський теплохід
      В Росії вщент згорів пасажирський теплохід / Скріншот з відео

      У Росії вщент згорів пасажирський теплохід "Святая Русь". Пригода трапилась у затоні Сибірському, коли судно стояло пришвартованим на березі Волги.

      За інформаціє російських ЗМІ, полум'я за лічені хвилини охопило практично все судно.

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      Від 2018 року теплохід "Святая Русь" не експлуатувався. На місці стоянки проводили його капітальний ремонт. Саме судно збудоване півстоліття тому і раніше мало назву "Родіна".

      горіло судно росія
      Пожежа на теплоході у Росії

      На момент пожежі людей на судні не було, відтак ніхто не постраждав. Чому виник вогонь – наразі невідомо. 

      судно росія пожежа
      Полум'я охопило практично все судно

      В соцмережі російські ЗМІ та користувачі іронізують подію зазначивши, що вона є символічною. 

      судно росія пожежа
      Російський Telegram-канал про пожежу на судні РФ

      пожежа у росії судно
      Російські ЗМІ про пожежу у Росії

      До слова, 12 серпня у Чорному морі в районі Туапсе (територія Росії) через загоряння затонуло російське судно. На борту перебували шість осіб, усіх вдалось доставити на берег попутними суднами, загиблих і постраждалих немає.

      Дивіться відео пожежі на пасажирському теплоході у Росії: 

       

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      Теги: Новини Росії Пожежа Водний транспорт
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