У Херсоні обшукали судно, яке возило паливо флоту Росії у Крим: що відомо

На морському судні "Марія" українські правоохоронці здійснили обшуки за фактом порушення порядку в'їзду-виїзду до тимчасово окупованого Криму. Судно раніше належало росіянам, його підозрюють у контрабанді нафтопродуктів для Чорноморського флоту РФ.

Telegram-канал прокуратури Автономної Республіки Крим повідомив, що у червні 2015 судно "Мрія" під назвою "Вилга" постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в окупований Севастополь.

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Обшук на судні виконали на підставі припису Херсонського міського суду.

Зауважимо, що у повідомленні прокуратури мовиться про назву судна "Марія", однак на ресурсах відстежування суден танкер "Вилга" позначено саме як "Мрія" з портом приписки у Херсоні.



У серпні 2018 "Вилга" стала "Мрією", а у жовтні змінила російського власника на українського

30 липня суд заарештував затриманий в Ізмаїлі російський танкер Neyma. Це судно брало участь у блокуванні українських військових кораблів в листопаді 2018 року під час атаки росіян, коли у полон потрапили 24 українських моряки. Детальніше – у матеріалах 24 каналу.