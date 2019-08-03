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      Росіяни не зупинили б нас: історія моряків, які врятували українські судна під час анексії Криму

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      Маріупольський загін морської охорони відсвяткував своє 25-річчя. Зараз вони патрулюють Азовське море, а під час анексії Криму повернули бойові катери з полону в Україну.

      З нагоди свята прикордонники на катері вийшли в море, аби вшанувати загиблих товаришів. І пригадали всі події за чверть століття своєї історії.

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      Керченський загін морської охорони створили у 1994 році. За 25 років прикордонники пережили багато подій. У 2014 році під час окупації Криму саме вони вивели бойові катери в Україну.

      "Я думаю, що на той момент ніякі росіяни, ніякі інші структури не змогли б нас зупинити", – зазначив капітан 1 рангу в запасі Юрій Лошак, наголосивши, що охорона показала себе як потужне угрупування, попри невелике озброєння, адже займалася лише патрулюванням.

      Та гучних святкувань у 25-ту річницю створення підрозділу не буде. Адже ситуація в морі залишається напруженою. А навіть цей хиткий спокій дався прикордонникам важкою ціною.

      Ми не змогли всіх вберегти. Загинули три військовослужбовця нашого загону і один військовослужбовець Одеського загону морської охорони. Ми завжди пам'ятаємо цих хлопців. Це Денис Пєтухов, Богдан Тищенко, Антон Маслей, Віталій Кондаков. На жаль, це війна, а люди є люди,
      – розповів капітан 1 рангу в запасі Юрій Лошак.

      лошак
      Капітан 1 рангу в запасі Юрій Лошак

      Аби вшанувати пам'ять побратимів, командири вийшли у відкрите море та поклали пам'ятний вінок на воду.

      моряки вшанували побратимів
      Командири вийшли у відкрите море та вшанували пам'ять

      "В моряків є така традиція – вшановувати пам'ять загиблих моряків. Але ми присвячуємо це вшанування не тільки морякам-прикордонникам, які загинули, а й всім прикордонникам, і всім військовослужбовцям, всім патріотам України, які загинули на цій війні?" – сказав командир Маріупольського загону морської охорони Микола Сиринський.

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      Нині ситуація на морі в Україні неспокіна, 24 українських моряки і досі в російському полоні, тож військові постійно напоготові. Саме цей загін має контролювали іноземні військові кораблі біля українських берегів. Обіцяють – службу будуть продовжувати нести мужньо. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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