Росіяни не зупинили б нас: історія моряків, які врятували українські судна під час анексії Криму

Маріупольський загін морської охорони відсвяткував своє 25-річчя. Зараз вони патрулюють Азовське море, а під час анексії Криму повернули бойові катери з полону в Україну.

З нагоди свята прикордонники на катері вийшли в море, аби вшанувати загиблих товаришів. І пригадали всі події за чверть століття своєї історії.

Читайте також: Волкер назвав головну умову для зрушення у питанні звільнення заручників

Керченський загін морської охорони створили у 1994 році. За 25 років прикордонники пережили багато подій. У 2014 році під час окупації Криму саме вони вивели бойові катери в Україну.

"Я думаю, що на той момент ніякі росіяни, ніякі інші структури не змогли б нас зупинити", – зазначив капітан 1 рангу в запасі Юрій Лошак, наголосивши, що охорона показала себе як потужне угрупування, попри невелике озброєння, адже займалася лише патрулюванням.

Та гучних святкувань у 25-ту річницю створення підрозділу не буде. Адже ситуація в морі залишається напруженою. А навіть цей хиткий спокій дався прикордонникам важкою ціною.

Ми не змогли всіх вберегти. Загинули три військовослужбовця нашого загону і один військовослужбовець Одеського загону морської охорони. Ми завжди пам'ятаємо цих хлопців. Це Денис Пєтухов, Богдан Тищенко, Антон Маслей, Віталій Кондаков. На жаль, це війна, а люди є люди,

– розповів капітан 1 рангу в запасі Юрій Лошак.



Капітан 1 рангу в запасі Юрій Лошак

Аби вшанувати пам'ять побратимів, командири вийшли у відкрите море та поклали пам'ятний вінок на воду.



Командири вийшли у відкрите море та вшанували пам'ять

"В моряків є така традиція – вшановувати пам'ять загиблих моряків. Але ми присвячуємо це вшанування не тільки морякам-прикордонникам, які загинули, а й всім прикордонникам, і всім військовослужбовцям, всім патріотам України, які загинули на цій війні?" – сказав командир Маріупольського загону морської охорони Микола Сиринський.

Читайте також: Більш безболісною буде голодна смерть у СІЗО, – політв'язень Бекіров може оголосити голодування

Нині ситуація на морі в Україні неспокіна, 24 українських моряки і досі в російському полоні, тож військові постійно напоготові. Саме цей загін має контролювали іноземні військові кораблі біля українських берегів. Обіцяють – службу будуть продовжувати нести мужньо.